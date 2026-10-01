Portugal leva 25 atletas a históricos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar2026

Num momento histórico para o olimpismo, serão 25 os jovens que vão integrar a Missão lusa no Senegal, revelou hoje o Comité Olímpico de Portugal.



Será o futsal a modalidade mais representada em Dakar2026, embora a Federação Portuguesa de Futebol ainda não tenha divulgado quais são os 10 eleitos para a competição.



Segue-se o atletismo, com o triplista João Matos e Sara Ferreira, dos 100 metros barreiras, que estiveram o ano passado no Festival Olímpico da Juventude Europeia Skopje2025, a integrarem o elenco de cinco atletas que viajarão para Dakar.



Também a nadadora Carolina Taveira e mesatenista Júlia Leal já sabem o que é integrar uma Missão portuguesa, pois também participaram em Skopje2025.



Nesta histórica quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, Portugal estará ainda representado no badminton, no judo, nas lutas de praia, no remo de mar, no triatlo, na vela e no wushu taolu, uma modalidade de luta.



Na anterior edição, em Buenos Aires2018, a Missão nacional ganhou cinco medalhas, entre as quais dois ouros, da equipa feminina de futsal e do triatleta Alexandre Montez, que juntou o título na estafeta mista à prata na prova individual.



Dakar deveria ter acolhido a quarta edição em 2022, mas esta foi adiada quatro anos, na sequência de constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.



Na capital senegalesa vão competir cerca de 2.700 atletas, em 25 modalidades, havendo mais 10 de exibição.



Os Jogos Olímpicos da Juventude são um evento multidesportivo criado pelo Comité Olímpico Internacional para jovens atletas até aos 17 anos.



