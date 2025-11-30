Mais Modalidades
Natação
Portugal leva dez aos Europeus de piscina curta
Portugal segue para Lublin, na Polónia, com uma comitiva de 10 nadadores, que vão procurar melhorar as suas marcas pessoais nos Europeus de piscina curta, competição na qual o país não conquista medalhas há uma década.
Entre terça-feira e domingo, a delegação liderada por Ricardo Antunes, diretor técnico nacional de natação pura, participará em provas individuais mas também em estafetas, com todos os nadadores a competirem em mais do que uma distância.
Camila Rebelo, campeã europeia nos 200 costas em Belgrado2024, e Francisca Martins, bronze nos 400 livres na mesma competição, são os nomes mais sonantes da comitiva, que no sábado ‘perdeu’ Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, devido a “uma limitação física”.
No entanto, os ‘metais’ conquistados pelas nadadoras lusas foram em piscina olímpica, pelo que as expectativas para Lublin serão necessariamente diferentes, até porque Portugal não alcança qualquer medalha em piscina de 25 metros desde que Diogo Carvalho foi bronze nos 200 metros estilos há 10 anos, nos Europeus de Netanya, em Israel
Camila Rebelo vai nadar os 50, 100 e 200 metros costas e 400 estilos, enquanto Francisca Martins participará nos 200, 400 e 800 livres e a experiente Ana Pinho Rodrigues, olímpica em Londres2012, vai nadar os 50 e 100 bruços, naquela que será a sua 38.ª internacionalização por Portugal.
Ana Guedes (50 e 100 metros mariposa), Mariana Cunha (50 e 100 mariposa, 200 estilos e 200 mariposa) e Rafaela Azevedo (50 e 100 costas) completam o elenco feminino nacional que estará em Lublin.
Nos homens, João Costa estará nos 50, 100 e 200 costas, coincidindo na distância mais curta com Miguel Nascimento, outro nadador que esteve em Paris2024 e que competirá também os 50 mariposa.
Alexandre Ferreira (50 e 100 metros bruços) e Vasco Morgado (100 e 200 estilos e 100 mariposa) são os outros nadadores da delegação lusa.
Além disso, Portugal estará ainda representado nas estafetas 4x50 estilos masculinas, 4x50 livres e estilos femininas e nas mistas 4x50 estilos e livres.
Além de Ricardo Antunes, a equipa técnica será formada por Samie Elias (treinador do CAR Jamor), Gonçalo Neves (treinador do CTAR Coimbra) e o treinador convidado Rafael Ribas.
Programa dos portugueses
Terça-feira
Francisca Martins, 400 livres
Ana Guedes e Mariana Cunha, 50 mariposa
Miguel Nascimento, 50 mariposa
Ana Pinho Rodrigues, 100 bruços
Alexandre Ferreira, 100 bruços
Camila Rebelo, 200 costas
João Costa, 200 costas
4x50 livres femininos
Quarta-feira
Vasco Morgado, 100 estilos
Francisca Martins, 200 livres
4x50 estilos mistos
Quinta-feira
Ana Guedes e Mariana Cunha, 100 mariposa
Vasco Morgado, 100 mariposa
Camila Rebelo e Rafaela Azevedo, 100 costas
João Costa, 100 costas
Francisca Martins, 800 livres
4×50 livres mistos
Sexta-feira
Mariana Cunha, 200 estilos
Sábado
Camila Rebelo e Rafaela Azevedo, 50 costas
João Costa e Miguel Nascimento, 50 costas
Ana Pinho Rodrigues, 50 bruços
Alexandre Ferreira, 50 bruços
Mariana Cunha, 200 mariposa
Vasco Morgado, 200 mariposa
Domingo
Camila Rebelo, 400 estilos
4x50 estilos feminino
4x50 estilos masculino
