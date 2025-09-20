Portugal mantém presença no Comité Executivo da Federação Europeia de Andebol

Num evento em que o austríaco Michael Wiederer foi designado para um terceiro mandato à frente da EHF, a nomeação de Pedro Sequeira juntou-se à recondução da compatriota Leonor Mallozzi na comissão feminina das nações, ao passo que Mário Bernardes continua com a pasta do desenvolvimento e promoção na comissão de andebol de praia.



O líder da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, ficou satisfeito pela reeleição dos três candidatos nacionais, cujo trabalho nos últimos quatro anos agradeceu, endereçando votos de sucesso para o quadriénio 2025-2029 na evolução da modalidade.



“Este é o resultado do trabalho que desenvolveram no último mandato e da credibilidade que Portugal e a FAP conseguiram granjear entre todos os 50 países europeus”, observou, citado pelo organismo federativo.



Além de eleger os representantes no Comité Executivo e nas comissões de competições, métodos e andebol de praia, a EHF atribuiu a distinção de organizador de topo à FAP, em reconhecimento pela organização de três ou mais eventos competitivos a nível continental.



“Portugal continua a marcar posições no âmbito do andebol europeu e isso é fundamental para o nosso posicionamento como país que quer continuar a ser uma referência na modalidade”, salientou Miguel Laranjeiro.



Portugal vai ser coanfitrião do Europeu sénior masculino de 2028, com Espanha e Suíça, já depois de ter recebido nesta década a prova homóloga no escalão de sub-20, em 2022, bem como o Campeonato Mundial e Europeu de andebol em cadeira de rodas, no mesmo ano, e os Europeus masculino e feminino de andebol de praia, em 2023.



Na quinta-feira, durante a última reunião do Comité Executivo cessante, que antecedeu os dois dias de Congresso, a EHF atribuiu a Portugal a organização do Campeonato da Europa de veteranos, que vai decorrer entre 18 e 21 de junho de 2026, com a FAP a convidar a Câmara Municipal de Setúbal para apoiar e realizar a prova naquele concelho.



