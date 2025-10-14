Portugal na fase a eliminar do Europeu feminino por equipas de ténis de mesa

Em Zadar, na Croácia, as lusas mantiveram o pleno vitorioso no Grupo D com triunfos de Fu Yu e Jieni Shao perante Hana Matelova (3-0 e 3-2), tendo a segunda derrotado ainda Veronika Polakova (3-1), por entre um desaire de Matilde Pinto com Karin Grofova (3-2).



Portugal chegou aos quatro pontos e garantiu o primeiro lugar, após ter entrado a vencer face à Bélgica (3-1), que decidirá a outra vaga com a República Checa, ambas um ponto.



Na vertente masculina, João Geraldo ainda se impôs perante Samuel Walker (3-1) e Tom Jarvis (3-2), mas essa dupla bateu Tiago Abiodun (0-3 e 1-3), sendo que, pelo meio, João Monteiro perdeu com Paul Drinkhall (1-3), consumando o desaire luso frente à Inglaterra.



Numa ‘poule’ em que os dois primeiros classificados acedem à fase a eliminar, Portugal segue na liderança do Grupo D, com três pontos, resultantes da vitória inaugural sobre a Grécia (3-1) e da derrota com a Inglaterra, enquanto os britânicos acumulam dois e os helénicos um, mas contam menos um encontro, que disputarão entre si na quarta-feira.



A 44.ª edição do Europeu de ténis de mesa decorre até domingo, em Zadar, na Croácia, sendo que, na vertente por equipas, o conjunto masculino português já arrebatou uma medalha de ouro (2014), como anfitrião, duas pratas (2017 e 2019) e dois bronzes (2011 e 2023), enquanto a seleção feminina tem uma prata (2019) e dois bronzes (2021 e 2023).