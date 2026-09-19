Portugal na final do torneio GoldenCat de hóquei após vencer França nos penáltis

Portugal na final do torneio GoldenCat de hóquei após vencer França nos penáltis

A seleção portuguesa masculina de hóquei em patins qualificou-se hoje para a final da GoldenCat, torneio de preparação para o Mundial, ao vencer a França nas grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

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No pavilhão Can Xarau Paco Arpide, em Cerdanyola del Vallès, em Barcelona, Portugal garantiu a presença no jogo decisivo graças ao golo de Miguel Rocha, que resolveu a série de penáltis penalidades e confirmou o triunfo dos comandados de Reinaldo Ventura.

Na fase de grupos, os portugueses tinham perdido por 4-2 frente aos franceses, que voltaram a entrar melhor nas ‘meias’, chegando ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Marc Rouze, aos seis minutos, e Roberto di Benedetto, aos 23.

Na segunda parte, a equipa lusa reagiu e empatou por Miguel Rocha, aos 29, e Zé Miranda, aos 31, levando o jogo para o desempate nas grandes penalidades.

Portugal disputa a final da competição frente ao vencedor do encontro entre Angola e a seleção da Catalunha, no domingo.

O torneio GoldenCat, disputado em Cerdanyola del Vallès, em Barcelona, onde Portugal também está representado com a seleção feminina, serve de preparação para o Mundial, a disputar entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai.
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