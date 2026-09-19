Portugal na final do torneio GoldenCat de hóquei após vencer França nos penáltis

No pavilhão Can Xarau Paco Arpide, em Cerdanyola del Vallès, em Barcelona, Portugal garantiu a presença no jogo decisivo graças ao golo de Miguel Rocha, que resolveu a série de penáltis penalidades e confirmou o triunfo dos comandados de Reinaldo Ventura.



Na fase de grupos, os portugueses tinham perdido por 4-2 frente aos franceses, que voltaram a entrar melhor nas ‘meias’, chegando ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Marc Rouze, aos seis minutos, e Roberto di Benedetto, aos 23.



Na segunda parte, a equipa lusa reagiu e empatou por Miguel Rocha, aos 29, e Zé Miranda, aos 31, levando o jogo para o desempate nas grandes penalidades.



Portugal disputa a final da competição frente ao vencedor do encontro entre Angola e a seleção da Catalunha, no domingo.



O torneio GoldenCat, disputado em Cerdanyola del Vallès, em Barcelona, onde Portugal também está representado com a seleção feminina, serve de preparação para o Mundial, a disputar entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai.