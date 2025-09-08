Portugal na Superliga europeia de futebol de praia com olhos nos títulos

“Por sermos campeões da Europa temos de pelo menos ter a obrigação de lutar pelo título. Agora que me sinto obrigado a isso, não me sinto. Já sabemos que cada jogo é um jogo, existem diversos fatores que podem influenciar no resultado, mas de qualquer forma estamos confiantes em ter uma boa prestação”, disse Mário Narciso, em declarações ao site da Federação Portuguesa Futebol.



Em Viareggio, em Itália, Portugal, atual campeão europeu, vai disputar o Grupo A, frente a Bielorrússia (terça-feira), Itália (quarta-feira) e França (sexta-feira), num torneio no qual não pode contar com os lesionados Jordan Santos, Rúben Brilhante e Miguel Pintado.



“Os bons fazem sempre falta, mas de qualquer forma acho que estão a ser bem substituídos, os jogadores que foram chamados no lugar deles estão bastante entusiasmados, vão lutar por um lugar na equipa, pode ser também um fator que jogue a nosso favor, a grande vontade destes rapazes que vêm substituir esses nomes”, assumiu o selecionador.



No torneio feminino, Portugal vai defrontar a Suíça (terça-feira) e a campeã Polónia (sexta-feira), na fase de grupos, procurando a terceira final consecutiva, depois das derrotas em 2023 e 2024.



“Um trabalho que temos feito desde o início, elas evoluírem passo a passo, crescerem, porque nós começamos do zero. Já chegámos a duas finais e não conseguimos ganhar, então o processo deste ano está bem forte, principalmente mentalmente para todas as jogadoras que estão com a cabeça focada em sermos campeãs, algo que não tínhamos nos outros anos, por ser ainda o começo”, disse Alan Cavalcanti.



O antigo internacional português garante que o foco das suas jogadoras “este ano está completamente diferente”, com o intuito de se sagrarem campeãs europeias pela primeira vez.



“Um processo que estou a tentar fazer e cada vez mais as jogadoras ganham consciência do jogo, que saibam o jogo, que cresçam mentalmente, porque são detalhes que fazem o vencedor, o ser campeão. Acho que esse processo este ano está praticamente concretizado e vou esperar pelo jogo a jogo, como disse, mas queremos chegar a mais uma final, que é o nosso primeiro objetivo”, assegurou.

