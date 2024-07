Portugal nas finais feminina e masculina de sub-17 dos Europeus de hóquei em patins

As jovens portuguesas foram as primeiras a entrar em ação, batendo a França, por 2-1, graças aos golos apontados por Matilde Machado, aos 41 minutos, e Rute Santos, aos 43, que permitiram a reviravolta na reta final do desafio, depois de Solène Cayol ter adiantado as francesas, de penálti, quase a fechar a primeira parte, aos 17.

A seleção portuguesa, campeã em título, vai defrontar a Espanha, na final, que vai ser disputada no sábado, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), entre os dois primeiros classificados do grupo único.

A Espanha, que ainda hoje defronta a Alemanha, bateu a equipa lusa, que assegurou a presença na final com o segundo lugar, ao somar 12 pontos, à de Itália (nove), França (quatro), Alemanha (quatro, com menos um jogo) e Inglaterra (zero), finalista em 2023.

Também a equipa masculina superou a França, por 3-0, com dois golos de Martim Nunes e um de Samuel Araújo, todos apontados na segunda metade (26, 31 e 32 minutos) do desafio disputado no Pavilhão Municipal de Desportos Josep Jou, em Olot, Girona.

Nesta competição, Portugal, que procura o 15.º título, que lhe escapa desde 2017, vai defrontar, igualmente no sábado, o vencedor do embate entre Espanha e Itália, que somam 22 e seis troféus, respetivamente.

Na quinta-feira, no encontro dos quartos de final da fase final, Portugal goleou a Áustria por 9-0.