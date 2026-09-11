Portugal nas meias-finais da Superfinal da Liga Europeia feminina de futebol de praia

(Com Lusa)

A seleção portuguesa, que procura revalidar o título conseguido em 2025, entrou forte no encontro e chegou cedo à vantagem, com Carolina Ferreira a inaugurar o marcador aos dois minutos.Inês Cruz ampliou a diferença no minuto seguinte, antes de Joana Flores, aos 12, estabelecer o 3-0, resultado com que terminou o primeiro período.A Suíça reduziu no início do segundo período, por Ramona Inderwildi, mas Portugal respondeu de imediato, com Carolina Ferreira a bisar e Diana Leão a aumentar a vantagem da formação portuguesa.No terceiro período, Ema Toscano marcou o sexto golo de Portugal, antes de Carolina Ferreira completar o seu hat-trick e fixar o resultado em 7-1.A Suíça ainda reduziu de grande penalidade, mas não conseguiu evitar a derrota por 7-2.Com duas vitórias, Portugal assegurou o primeiro lugar do Grupo B e, consequentemente, a qualificação para as meias-finais, tal como a Ucrânia, que ficou em segundo.No Grupo A, a Itália, com duas vitórias, já tem o apuramento assegurando, com a outra vaga a decidir-se entre a Espanha e a Polónia.Orientada por Alan Cavalcanti, a seleção portuguesa prossegue assim a participação na competição, que decorre em Viareggio, com o objetivo de revalidar o título europeu.