Portugal no grupo da Espanha na Taça Intercontinental de futebol de praia

O grupo B é composto por Rússia, Irão, Japão e Paraguai, numa competição em que os dois primeiros de cada grupo se apuram para as meias-finais.Esta 10.ª edição do troféu disputa-se entre 2 e 6 de novembro, no Dubai, que recebe a competição anual desde o seu início, em 2011, e que já consagrou a Rússia (2011, 2012, 2015), Brasil (2014, 2016, 2017) e Irão (2013, 2018, 2019).

Portugal tem como melhores resultados um segundo lugar, numa final perdida com o Brasil, em 2017 (2-0), e um terceiro em 2014, após vencer o Irão (3-0).