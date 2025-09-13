Portugal no jogo decisivo da Superfinal feminina da Liga Europeia
A seleção portuguesa feminina de futebol de praia ganhou hoje à Ucrânia, por 3-1, na meia-final da Superfinal da Liga Europeia, e vai defrontar na final a congénere espanhola, que afastou a Polónia.
Em Viareggio, Itália, um 'bis' de Inês Cruz e um golo de Marta Simões garantiram o triunfo de Portugal, depois de a Ucrânia se ter adiantado no marcador, por intermédio de Yuliia Kostiuk.
A seleção comandada por Alan Cavalcanti, que alcançou pelo terceiro ano consecutivo o jogo do título, defronta no domingo a Espanha, que derrotou a Polónia, campeã em título, por 2-0 na outra meia-final.
