Portugal no Mundial de râguebi 2027

Portugal qualificou-se para o Mundial de râguebi Austrália2027, após vencer a Alemanha, por 56-14, em partida da segunda jornada do Rugby Europe Championship 2025 disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O resultado que assegura um dos dois primeiros lugares do Grupo B e o apuramento direto foi alcançado com ensaios de Hugo Camacho (09, 18 minutos), Nicolas Martins (34, 38), Diego Pinheiro (40+1), Simão Bento (42, 68) e Francisco Pinto Magalhães (71), seis transformações de Joris Moura (10, 19, 35, 39, 40+2, 43) e duas de Manuel Vareiro (69, 72).



É a terceira vez que a seleção portuguesa chega à maior competição internacional da modalidade, a segunda de forma consecutiva, após as presenças em 2007, orientada por Tomaz Morais, e em 2023, sob o comando do francês Patrice Lagisquet, onde conseguiu a sua primeira vitória de sempre na competição, frente às Fiji (24-23).