Portugal obtém vitória histórica no Eurobasket feminino

Em Brno, na República Checa, depois das derrotas com a campeã Bélgica e a seleção anfitriã, Portugal conseguiu um triunfo histórico, num encontro em que finalmente entrou o lançamento longo – a percentagem chegou a estar perto dos 60%, mas terminou em 44,4 –, e no qual a equipa conseguiu circular a bola como não o tinha feito nos dois outros jogos.



No final, perante cerca de 100 adeptos portugueses, as lágrimas de jogadoras, treinadores e outros elementos do staff mostraram a importância desta vitória para uma seleção que há muito sonhava estar nestes palcos.



Num encontro entre equipas já afastadas da fase seguinte, as duas formações procuravam sair do Europeu com um triunfo e, talvez por alguma desilusão acumulada dos dois primeiros encontros, nenhuma das duas entrou muito bem no encontro.



Já depois de Josephine Filipe ter dado a primeira vantagem a Portugal, com um triplo para o 3-0, as duas equipas começaram a acumular perdas de bola e, nos primeiros cinco minutos, já tinham um total de nove (cinco para Portugal e quatro para Montenegro).



Como o selecionador Ricardo Vasconcelos tinha pedido após os outros encontros, Portugal conseguiu circular mais a bola, mesmo que nem sempre terminasse com a melhor solução final, enquanto na defesa, a zona montada, nem sempre funcionou e Montenegro ia conseguindo algumas penetrações fáceis.



A vencer por 14-11 no final do primeiro período, Portugal voltou a ter dificuldades no segundo chegou, no qual chegou a estar quase quatro minutos sem marcar, o que obrigou Ricardo Vasconcelos a pedir um desconto de tempo, que funcionou bastante bem, pois, até ao intervalo, as ‘linces’ conseguiram um parcial de 9-2, chegando ao descanso em vantagem por 30-24.



A seleção lusa entrou muito bem na segunda parte e, ainda antes dos dois primeiros minutos, obrigou Montenegro a pedir um desconto de tempo, depois de um parcial de 8-2, que deixou Portugal pela primeira vez com mais de uma dezena de pontos de vantagem (38-26).



Com 48-36, à entrada para o último período, as duas equipas entraram algo desconcertadas, sem acertar os lançamentos, com os primeiros pontos portugueses a surgirem num triplo de Maianca Ubamano aos 3.04 minutos.



Depois surgiu Carolina Rodrigues, que era a segunda melhor marcador portuguesa no Europeu, e que apenas conseguiu entrar no marcador já nos instantes finais, com dois triplos que praticamente sentenciaram o resultado (57-41).



Maria João Correia, que tinha sido a melhor marcadora portuguesa na qualificação, conseguiu uma exibição ao seu nível neste Europeu, terminando com 15 pontos e oito ressaltos, com Josephine Filipe (13) e Sofia da Silva (10) a atingirem também a dezena.



Em Montenegro, a capitã Milica Jovanovic, uma das três jogadoras que se despediram hoje da seleção, foi a melhor marcadora, com 13 pontos.



Jogo na Starez Arena Vodova, em Brno, Estados Unidos.



Montenegro - Portugal, 49-63.



Ao intervalo: 24-30.



Sob a arbitragem de Josip Jurcevic (Croácia), Amal Dahra (França) e Valentin Oliot (França), as equipas alinharam e marcaram:



- Montenegro (49): Bojana Kovacevic (1), Sofija Zivaljevic (3), Jovana Pasic (4), Marija Leković (6) e Milica Jovanovic (13). Jogaram ainda: Zorana Radonjic (7), Maja Bigovic (8), Jelena Vucetic (2), Jelena Bulajic (3), Marija Baosic, Nikolina Ilić e Andrea Glomazic (2).



Selecionadora: Jelena Skerovic.



- Portugal (63): Carolina Rodrigues (9), Maria João Correia (15), Sofia da Silva (10), Márcia da Costa (7) e Josephine Filipe (13). Jogaram ainda Lavínia Silva, Joana Soeiro (3), Laura Ferreira (3), Maianca Umabano (3), Mariana Silva, Carolina Cruz e Inês Viana.



Treinador: Ricardo Vasconcelos.



Marcha do marcador: 11-14 (primeiro período), 24-30 (intervalo), 36-48 (terceiro período) e 49-63 (resultado final).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.