Portugal Padel Master vai jogar-se no Jamor

Lusa 21 Ago, 2017, 19:00 / atualizado em 21 Ago, 2017, 19:00 | Outras Modalidades

O torneio está a par dos eventos de Barcelona, Miami e Buenos Aires como integrante dos 'majors', o que faz com que venham jogar a Portugal os maiores nomes da modalidade, como Fernando Belasteguín (Argentina), Pablo Lima (Brasil), Sanyo Gutiérrez (Argentina) e Paquito Navarro (Espanha).



A organização do torneio, que dispõe de 100 mil euros para prémios, está a cargo da empresa Lagos, da Federação Portuguesa de Ténis e do Instituto Português de Juventude (IPDJ).



João Lagos, diretor do torneio, já tinha estado à frente, em 2016, da 13.ª edição dos campeonatos do Mundo, na Quinta da Marinha, Cascais.



No Jamor, serão colocados quatro 'courts' de padel em pleno Estádio Nacional - Um central no cimo da Praça da Maratona, junto à pista de atletismo e do relvado de futebol, e três campos secundários localizados atrás da baliza sul.



Serão construídas igualmente zonas de restauração, merchandising e infraestruturas lúdicas.



Tal como Miami e Buenos Aires, a edição inaugural do Portugal Padel Master será disputada na categoria masculina, mas, em 2018, o objetivo da Lagos passará por tentar trazer para Portugal a competição feminina, à semelhança do sucedido no Master de Barcelona.



Estarão em ação os melhores praticantes do mundo e ainda os portugueses mais cotados, como Diogo Rocha, Miguel Oliveira e Vasco Pascoal.