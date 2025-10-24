Portugal passa a ter duas equipas na Liga Europeia feminina de andebol

O ranking da Federação Europeia de Andebol (EHF) mostra que Portugal subiu duas posições (passando de 19.º para 17.º lugar), o que permite essa melhoria na competição.



As classificações têm como base o desempenho dos clubes durante um período de três épocas, ou seja, a lista de classificação para 2026/27 contabiliza os resultados das temporadas 2022/23, 2023/24 e 2024/2025. Os pontos das respetivas épocas são divididos pelo número de competições e os pontos finais ditam a posição de cada nação no ranking.



Portugal vai passar a ter o direito de colocar duas equipas na Liga Europeia, competição na qual o Benfica, campeão nacional, competiu esta época.



Na Taça Europeia, Portugal mantém o quarto lugar e será também representado por duas equipas.