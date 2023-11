Portugal perde com a Áustria para o Kempa Trophy 2023 de andebol

No Faouzi Sahli Hall, em Hammamet, Portugal revelou algumas fragilidades, defensivas e ofensivas, e disso tirou partido a Áustria para chegar ao intervalo a vencer por 18-17 e dilatar a vantagem na segunda parte para sete golos (34-27).



Com algumas ausências e a integrar jogadores novos, Portugal até começou bem, alcançando algumas vantagens de cinco golos, mas a falta de consistência do seu jogo acabou por permitir à Áustria atingir o intervalo a vencer por um golo (18-17).



Na segunda parte, em que Portugal só conseguiu marcar 10 golos, a seleção austríaca abriu para uma vantagem de quatro, aos 22-18, com um parcial de 4-1, com apenas seis minutos decorridos.



Portugal ainda reagiu e reduziu por duas vezes para a diferença mínima, aos 24-23 e 25-24, mas um parcial de 9-3 na parte final do encontro ditou o desnível final no marcador em sete golos (34-27).



O selecionador nacional Paulo Pereira, dando corpo à renovação em curso na seleção, promoveu as estreias com a camisola principal das ‘quinas’ do central Gonçalo Vieira, melhor marcador luso, com cinco golos, e do lateral Miguel Baptista.



Lucas Hutecek, com 10 golos, foi o jogador em destaque na seleção austríaca.



A seleção portuguesa defronta na sexta-feira a Suíça, pelas 14:30 (horas de Lisboa), e encerra a sua participação no torneio no sábado, pelas 16:00, frente à anfitriã Tunísia.



A participação de Portugal no Kempa Trophy está inserida na preparação para o Euro2024, a decorrer em janeiro do próximo ano na Alemanha, no qual a seleção lusa integra o Grupo F, juntamente com a Dinamarca, Republica Checa e Grécia.