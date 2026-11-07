Portugal perde com a Espanha nos penáltis e falha final da Finalíssima de futsal

Na Arena Niterói, no Rio de Janeiro, a Espanha, campeã europeia em título, colocou-se em vantagem aos 21 minutos, por intermédio de José Raya, e voltou a marcar aos 39, por Sérgio Gonzalez, aos 39, numa altura em que Portugal, que defendia o título conseguido em 2022, vencia por 2-1, na sequência dos golos de Rúben Teixeira (27) e Hugo Neves (33).

No desempate por grandes penalidades, Panny Varela e Lúcio Rocha falharam para Portugal, enquanto Adrián Rivera foi o único a não converter para a Espanha, que se impôs por 8-7, e segue para a final da competição, que junta os dois finalistas do Europeu e da Copa América.

Portugal vai agora jogar o encontro do terceiro e quarto lugares, que será o derrotado da meia-final que oporá o Brasil à Argentina.