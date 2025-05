Portugal perde em voleibol feminino

Maria Lopes, com 16 pontos, e Alice Clemente, com 15, foram as jogadoras portuguesas que se destacaram na concretização, enquanto na seleção sueca esse papel pertenceu à estrela Isabelle Haak, campeã italiana com o Conegliano, com 34.Portugal defronta esta sexta-feira a Roménia, na segunda jornada do Torneio 4 da Golden League, prova a disputar de forma seccionada por 12 seleções, que partilham uma única classificação, e que apura as quatro primeiras para a "final four".