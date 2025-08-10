Portugal perde com Argentina em preparação para o Europeu

Depois de vencer a campeã europeia Espanha (76-74) e perder com a Espanha B (63-64), em Málaga, a formação das ‘quinas’, com o regressado capitão Miquel Queiroz, mas sem Neemias Queta, Anthony da Silva e Cândido Sá, foi dominada pelos sul-americanos.



O conjunto de Mário Gomes chegou a estar a perder por 21 pontos (68-47, 71-50 e 78-57), acabando por atenuar a desvantagem na parte final, graças, sobretudo, à pontaria de Diogo Brito, que acabou como o melhor marcador do encontro, com 17 pontos.



Na formação lusa, destaque ainda para Miguel Queiroz, que mostrou a consistência habitual (14 pontos, com seis em oito nos ‘tiros’ de campo), Daniel Relvão (11) e Diogo Gameiro (sete), num embate em que Travante Williams (dois) esteve ‘desaparecido’.



Alex Negrete e Gonzalo Corbalan, ambos com 16 pontos, lideraram o conjunto de Pablo Prigioni.



A formação lusa não começou bem e sofreu de início um parcial de 6-0, que deu o mote para um primeiro período em que a Argentina esteve menos mal (16-9).



O segundo período foi bem diferente, com os ataques a começarem a acertar e Portugal, claramente melhor, a colocar-se a apenas dois pontos (26-24).



A equipa argentina não permitiu, porém, a reviravolta e voltou ao comando, fechando melhor a primeira parte, com um parcial de 14-6, para uma vantagem de 10 pontos (40-30).



Portugal marcou os dois primeiros cestos da segunda metade e aproximou-se (40-34), mas a Argentina respondeu com um impactante 15-3 e colocou-se 18 pontos à maior (55-37), controlando a vantagem até ao final do terceiro período (63-47).



A equipa lusa entrou, depois, desconcentrada no quarto período e a Argentina, com cinco pontos, subiu a vantagem para a casa das duas dezenas (68-47), obrigando Mário Gomes a pedir um desconto de tempo após 1.08 minutos.



Portugal ainda perdia por 21 pontos (78-57) a menos de quatro minutos do final, mas acabou em bom plano, reduzindo para 14 (84-70).



A preparação segue agora em solo luso, onde a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos três jogos de preparação para o Eurobasket, com Islândia (sexta-feira) e Suécia (sábado), em Braga, e com o Sporting, em 21 de agosto, em Sines.



Jogo no Pavilhão TENPLE, em Madrid.



Argentina - Portugal, 84-70.



Ao intervalo: 40-30.



As equipas alinharam e marcaram:



- Argentina: Francisco Caffaro (14), Nicolás Brussino (2), Gonzalo Corbalan (16), José Vildoza (6) e Juan Fernández (2) - cinco inicial. Jogaram ainda Juan Ignacio Marcos (7), Alex Negrete (16), Bautista Lugarini (2), Lee Aaliya (2), Gonzalo Bressan (3), Dylan Bordon, Juan Pablo Vaulet (10), Juan Bocca (4) e Santiago Trouet.



Selecionador: Pablo Prigioni.



- Portugal: Rafael Lisboa (4), Travante Williams (2), Nuno Sá, Miguel Queiroz (14) e Ricardo Monteiro (3) - cinco inicial. Jogaram ainda Daniel Relvão (11), Vladyslav Voytso, Diogo Ventura (6), Francisco Amarante (6), Diogo Brito (17) e Diogo Gameiro (7).



Selecionador: Mário Gomes.



Marcha do marcador: 16-9 (primeiro período), 40-30 (intervalo), 63-47 (terceiro período) e 84-70 (resultado final).