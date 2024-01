Portugal perde com campeã Suécia mas mantém sonho olímpico

Embora uma conjugação milagrosa de resultados de equipas terceiras possa ainda colocar a seleção portuguesa com possibilidade de atingir as meias-finais, a tarefa é titânica e pode cair por terra ainda hoje, caso a Dinamarca pontue frente à Noruega, validando assim o apuramento com a Suécia.



Portugal hipotecou a hipótese de vitória com os nórdicos com um parcial de 6-1 no final da primeira parte, que colocou o resultado ao intervalo em 19-15, e com novo desacerto no início da segunda, em que voltou a sofrer um parcial de 5-0 (26-19).



O jogo começou com a Suécia a ganhar um ligeiro ascendente no marcador (3-1), mas com Portugal, com o guarda-redes Gustavo Capdeville em destaque, a reagir e a empatar aos 5-5, com um golo de Pedro Portela de sete metros.



Para a história do andebol nacional ficou, desde já, o artilheiro Martim Costa, que, com o seu primeiro golo no jogo (2-1), superou o recorde de golos numa fase final de um Europeu e que pertencia a Carlos Resende, com 38, desde 2000.



Bem defensivamente e a subir de eficácia nas ações de finalização, com o emergente Francisco Costa a marcar cinco golos nos seus seis primeiros remates, a seleção portuguesa passou para a frente aos 8-7, pela primeira vez no encontro.



Com Gustavo Capdeville a tapar a baliza, com cinco defesas (42% de eficácia), o encontro passou por um período de alternância no comando do marcador, com os suecos a passar para a frente aos 10-9 e a seleção lusa a voltar ao comando aos 14-13.



A imprimir velocidade ao seu jogo e rapidez às transições ofensivas, a seleção nórdica tirou partido de alguns erros lusos para concretizar três golos seguidos, pela primeira vez no jogo, e passar para o comando por dois (16-14).



Com um parcial de 6-1 até ao intervalo, que a seleção portuguesa não conseguiu contrariar, os campeões europeus fecharam a primeira parte aos 19-15, com uma ‘falsa’ vantagem de quatro golos, que não traduzia o que se passava em campo.



Portugal entrou bem na segunda parte, reduziu para dois golos aos 21-19, com um parcial de 4-2, por Martim Costa (2), Francisco Costa e Luís Frade, mas falhou a oportunidade de ficar a um e sofreu o 22-19, por Lucas Pellas.



No período de menor acerto do conjunto português, a cometer erros e a falhar golos por ‘culpa’ do desempenho do guarda-redes nórdico Tobias Thulin, a Suécia, mais eficaz, construiu uma vantagem de sete golos aos 26-19, com um parcial de 5-0.



Com 20 minutos para o fim da partida, Portugal voltou ao jogo com dois golos de Luís Frade e Leonel Fernandes (26-21), bem como uma defesa de Diogo Rêma, mas a Suécia não permitiu a reação e aumentou novamente a vantagem para sete aos 30-23.



Portugal, recorrendo a uma defesa mista, mais agressiva, e a conseguir fazer chegar a bola ao pivô Luís Frade, que marcou sete golos, reduziu para quatro aos 34-30, mas a Suécia puxou dos galões de campeã e fechou o jogo aos 40-33.



A seleção lusa encerra a ‘main round’ na terça-feira frente aos Países Baixos, com o objetivo de assegurar o terceiro lugar do Grupo II da 'main round', que garante ao apuramento para o jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares e que permite melhorar o sexto posto alcançado em 2020.



Jogo na Arena de Hamburgo.



Suécia – Portugal, 40-33.



Ao intervalo: 19-15.



Sob a arbitragem da dupla constituída por Slave Nikolov e Gjorgji Nachevski, da Macedónia do Norte, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:



- Suécia (40): Andreas Palicka, Jonathan Carlsbogard (2), Max Darj (4), Daniel Pettersson (1), Lucas Pellas (10), Albin Lagergren (4) e Jim Gottfridsson (4). Jogaram ainda, Sebastian Carlsson (2), Félix Claar (6), Oscar Bergendhahl (1), Lukas Sandell (4), Eric Johansson (2) e Tobias Thulin (g.r.).



Treinador: Glenn Solberg.



- Portugal (33): Gustavo Capdeville, Leonel Fernandes (1), Salvador Salvador (3), Rui Silva (2), Alexandre Cavalcanti, Luís Frade (7) e Pedro Portela (4). Jogaram ainda, Gilberto Duarte, Miguel Martins (2), Francisco Costa (6), Joaquim Nazaré, Martim Costa (8), António Areia e Diogo Rêma (g.r.).



Treinador: Paulo Jorge Pereira.