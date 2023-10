Portugal perde com checas e complica Europeu feminino de andebol

O combinado luso tinha um jogo importante na perspetiva da qualificação direta (limitada aos dois primeiros classificados) e revelou a ambição de lutar contra a história, procurando melhorar o resultado dos três confrontos anteriores (derrotas por mais de 10 golos de diferença), numa primeira parte equilibrada e com alternância no marcador.



Maria Unjanque inaugurou o marcador para Portugal, apostado na conquista dos primeiros pontos no grupo, num registo equilibrado até sensivelmente ao meio da primeira parte, altura em que as checas conquistaram pela primeira vez uma vantagem de dois golos.



A superioridade das visitantes no marcador cresceria até aos cinco golos de diferença, já perto do intervalo, coincidindo com o pior momento de Portugal.



O combinado luso teve vários ataques não concretizados e algumas perdas de bola a possibilitarem respostas rápidas à República Checa, liderada pela central Markéta Jerábková, a MVP da última Liga dos Campeões, com seis golos ao intervalo.



Beatriz Sousa, com nove golos (seis na primeira parte) liderou a reação de Portugal, que chegou ao intervalo a perder por apenas um golo de diferença, mantendo intactas as esperanças numa primeira e histórica vitória sobre as checas.



Portugal regressou moralizado à quadra, aproveitada ao intervalo pelo município de Paredes para homenagear Rosa Mota, e em pouco tempo anulou a desvantagem e recolocou-se na frente do marcador, logrando uma vantagem de dois golos, a 17 minutos do fim.



Parecia tudo encaminhado para a primeira vitória lusa diante das checas, mas, mais uma vez, algumas precipitações no ataque, com erros na finalização e no passe, permitiram nova e definitiva reviravolta no marcador, fixado num 30-26, evidenciando a diferença de experiência internacional entre as duas equipas.



Após duas jornadas, Portugal ocupa o terceiro lugar, à frente da Finlândia, ambas ainda sem qualquer ponto, num grupo liderado pelos Países baixos e a Chéquia, com quatro e em zona de qualificação direta.



O Euro2024 terá lugar em quatro cidades de três países (Áustria, Hungria e Suíça), entre 28 de novembro e 15 de dezembro. Além dos países organizadores, também a Noruega, na qualidade de campeão em título, já está qualificada.







Jogo no Pavilhão Multiusos de Paredes.



Portugal -- República Checa, 26-30.



Ao intervalo: 13-14.







Sob a arbitragem de Mihai Marian Pirvu e Radu Mihai Potirniche, da Roménia, as seleções alinharam e marcaram:



- Portugal: Isabel Góis, Patrícia Rodrigues (4), Beatriz Sousa (9), Mihaela Minciuna, Bebiana Sabino (3), Maria Unjanque (4), Carolina Monteiro (2). Jogaram ainda Patrícia Lima, Mariana Lopes (3), Ana Ursu, Carmen Figueiredo, Nádia Rodrigues, Jéssica Ferreira, Constança Sequeira (1) e Ana Carolina Silva.



Selecionador: José António Silva.



- República Checa: Sabrina Novotná, Dominika Zachova (6), Markéta Sustácková (3), Markéta Jerábková (8), Kamila Kordovska, Charlotte Cholevová (6) e Veronika Mala (6). Jogaram ainda: Katka Dresslerová, Julie Franková, Anna Frankova e Eliska Desortová (1).



Selecionador: Bent Dahl.







Assistência: Cerca de 1.200 espetadores