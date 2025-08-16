Portugal perde com checos e falha promoção no basquetebol europeu de sub-16
Portugal falhou hoje a subida à Divisão A do Campeonato da Europa de basquetebol de sub-16, ao perder em Skopje, com a República Checa, por 85-67, na disputa pelo terceiro lugar do segundo escalão.
Na capital da Macedónia do Norte jogava-se para o último lugar do pódio da Divisão B, mas também para a promoção de escalão, reservado às três seleções mais bem classificadas [Bélgica, Polónia e República Checa].
Depois de uma excelente campanha, Portugal chegou às meias-finais, só claudicando nos dois últimos jogos que disputou - ainda assim, o quarto lugar é melhor resultado de sempre para o escalão sub-16 luso.
Na sexta-feira, Portugal falhou o acesso à final ao perder com a Bélgica, por 60-71, na meia-final.
