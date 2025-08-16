Portugal perde com checos e falha promoção no basquetebol europeu de sub-16

Na capital da Macedónia do Norte jogava-se para o último lugar do pódio da Divisão B, mas também para a promoção de escalão, reservado às três seleções mais bem classificadas [Bélgica, Polónia e República Checa].



Depois de uma excelente campanha, Portugal chegou às meias-finais, só claudicando nos dois últimos jogos que disputou - ainda assim, o quarto lugar é melhor resultado de sempre para o escalão sub-16 luso.



Na sexta-feira, Portugal falhou o acesso à final ao perder com a Bélgica, por 60-71, na meia-final.