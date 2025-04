Portugal perde com Espanha e é segundo no Grupo A do Europeu de hóquei de sub-23

Os lusos, que empataram 3-3 com Itália na primeira ronda e golearam a Suíça 8-1 na segunda, ainda aspiravam ao primeiro lugar do Grupo A, que valia a passagem direta às meias-finais da competição, mas, apesar de até ter entrado na frente do marcador, acabou por permitir a reviravolta ao adversário.



As seleções que se classificaram entre o segundo e quarto lugares da 'poule' A irão defrontar as três formações que disputaram o Grupo B: França, Inglaterra e Alemanha.



Na quinta-feira, em jogo de apuramento para as meias-finais, Portugal vai defrontar a Inglaterra, terceira no Grupo B, sem qualquer ponto somado.



Suíça-França e Itália-Alemanha são os restantes encontros para definir quem se junta nas 'meias' à detentora do troféu, Espanha.