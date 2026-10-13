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Hóquei
Portugal perde com Espanha na segunda jornada do Mundial de hóquei em patins
A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu por 4-2 com a Espanha na segunda jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo, que decorre, no Paraguai.
Depois de uma entrada fulgurante na competição, com uma goleada por 10-0 frente à Suíça, a equipa das quinas não conseguiu ultrapassar o forte bloco espanhol na noite de terça-feira.
Com este resultado, a seleção espanhola isola-se na liderança do grupo, deixando Portugal na obrigação de reagir rapidamente nos próximos compromissos para garantir a melhor posição possível na transição para a fase a eliminar.