Portugal perde com Estados Unidos e adia apuramento para terceira ronda

Depois de uma entrada vitoriosa em prova, com o 3-1 frente a Cuba na primeira jornada, a seleção lusa foi hoje incapaz de contrariar o favoritismo norte-americano, apesar de alguma réplica, perdendo pelos parciais de 25-19, 25-22 e 25-17.

Portugal defronta agora na quarta-feira, na terceira e última jornada do grupo, a Colômbia, num embate que tem de vencer, preferencialmente por 3-0, e aguardar depois que os norte-americanos superem a formação cubana, ou que os cubanos vençam os norte-americanos, mas pela diferença mínima (3-2).