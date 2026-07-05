Portugal perde com Estados Unidos na estreia na Nations Cup de râguebi



Denver, Estados Unidos, 05 jul 2026 (Lusa) – A seleção portuguesa de râguebi estreou-se com uma derrota na primeira edição da Nations Cup, no sábado, diante dos Estados Unidos, por 30-29, num encontro disputado na cidade norte-americana de Denver.



Os ‘lobos’, que chegaram ao intervalo a perder por 21-19, assinaram quatro ensaios por Manuel Cardoso Pinto, dois deles convertidos por Samuel Marques - que também marcou uma penalidade - e um por Hugo Aubry.



Na próxima jornada, Portugal defronta o Canadá, no dia 11 de julho (02:00 horas de dia 12, em Lisboa), e joga com Tonga em 18 de julho, sendo que ambos os jogos se disputam em solo canadiano.



Portugal é uma das 12 seleções convidadas para participar na primeira edição da Nations Cup, uma nova competição internacional organizada pela World Rugby que vai decorrer nas 'janelas' internacionais de julho e de novembro deste ano.



A Nations Cup está dividida em dois grupos de seis equipas, sendo o A composto por seleções das Américas e Pacífico (Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguai e Estados Unidos), enquanto o B é formado por equipas da Europa, Ásia e África (Geórgia, Portugal, Roménia, Espanha, Hong Kong, China e Zimbabué).



Cada seleção vai defrontar na competição as equipas do grupo oposto, num formato de todos contra todos e ao longo das 'janelas' internacionais de julho e novembro. No final, a equipa mais bem classificada de cada grupo será coroada campeã da Nations Cup de 2026, o mesmo sucedendo na segunda edição, agendada para 2028.



Pelo meio destas duas edições, realizar-se-á o Campeonato do Mundo de 2027, na Austrália, onde a seleção portuguesa vai enfrentar a Irlanda, a Escócia e o Uruguai, no Grupo D.