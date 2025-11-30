Portugal perde com Grécia na qualificação para o Mundial

Com este resultado, que demonstra o crescimento da equipa lusa no panorama internacional, Portugal caiu para o segundo lugar, com os mesmos três pontos de Montenegro, que hoje derrotou a Roménia (soma dois), num grupo liderado pela favorita Grécia, com quatro.



Depois do inédito triunfo frente a Montenegro (83-62), a seleção lusa ambicionava voltar a tombar um dos gigantes do basquetebol europeu, alcançando o que não tinham feito nos cinco confrontos anteriores diante dos helénicos, respondendo com um parcial de 13-0 à vantagem inicial helénica, construída em dois lançamentos de Kostas Antetokounmpo.



A agressividade defensiva do conjunto luso, com muita entreajuda nos ressaltos debaixo da tabela, ganhava bolas e permitia lançar ataques bem aproveitados nesta fase por Travante Williams, com sete pontos, incluindo dois triplos, e Diogo Brito, com seis,



A vantagem lusa de sete pontos fez soar os alarmes entre os helénicos, que, após um desconto de tempo e várias trocas, aumentaram a agressividade, limitando a capacidade de passe do portador da bola e evitando lançamentos fáceis, logrando resgatar a vantagem com idêntico parcial de 13-0.



A Grécia vencia no final do primeiro período por 24-17, uma vantagem que se manteve nos primeiros cinco minutos do segundo, mas a união, o coletivo, o empenho e a concentração do conjunto de Mário Gomes, com Rafael Lisboa a contribuir com sete pontos, permitiram aos Linces controlar melhor o jogo e reduzir a distância para um ponto de diferença ao intervalo (36-37).



No início da segunda parte, Portugal ainda logrou chegar ao empate (40-40), mas o nervosismo em alguns momentos perto do cesto e algumas perdas de bola permitiram aos helénicos, mais experientes, dilatar a vantagem para sete pontos no final do terceiro período.



Os lusos conseguiram manter os gregos por perto, logrando reduzir a diferença para apenas seis pontos à entrada do último minuto, mas uma má entrega de Travante Williams, melhor marcador entre os portugueses com 15 pontos anotados, atrasou o esforço final dos portugueses, face a um adversário que soube tirar partido da sua maior experiência e confirmar o favoritismo que lhe era atribuído.



Portugal integra o Grupo B da primeira ronda de qualificação, juntamente com as congéneres da Grécia, Montenegro e Roménia, seleção que irá defrontar na segunda das três ‘janelas’ de competição, já em 2026, antes de voltar a medir forças com montenegrinos e helénicos.



Caso se classifique nos três primeiros lugares, avançará para a segunda fase, cruzando com as três melhores do Grupo A. Deste novo grupo de seis, apenas três chegam ao Mundial de 2027, para o qual avançam 12 nações europeias.



Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



Portugal - Grécia, 68-76.



Ao intervalo: 36-37.



Sob a arbitragem do polaco Wojciech Liszka, do lituano Gintaras Maciulis e do letão Ritvars Helmsteins, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Rafael Lisboa (12), Travante Williams (15), Diogo Brito (10), Cândido Sá (2) e Daniel Relvão (2). Jogaram ainda Vladyslav Voytso (8), Ricardo Monteiro, Francisco Amarante (7), Gonçalo Delgado (6), Diogo Ventura (6) e Anthony da Silva.



Selecionador: Mário Gomes.



- Grécia: Flionis (3), Samodurov (12), Papanikolaou (10), Kostas Antetokounmpo (6) e Mitrou-Long (11). Jogaram ainda Larentzakis (15), Toliopoulos (7), Vasilis (5), Kalaitzakis (3) e Karagiannidis (4) Bazinas.



Selecionador: Vassilis Spanoulis.



Marcha do marcador: 13-6 (05 minutos), 17-24 (primeiro período), 25-33 (15), 36-37 (intervalo), 42-43 (25), 49-56 (terceiro período), 56-62 (35) e 68-76 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.