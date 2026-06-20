Portugal perde com Hungria e falha fase final da Liga Europeia de voleibol

Após três vitórias e uma derrota nos encontros anteriores, perante a líder Dinamarca (3-1), o conjunto luso iniciou o encontro com muitas dificuldades e melhorou progressivamente, mas não o suficiente para evitar o desaire pela margem máxima, com parciais de 25-18, 25-23 e 25-22.



Ultrapassado pelos magiares, que concluíram a participação com quatro triunfos e dois desaires, Portugal ocupa a 12.ª posição entre 27 seleções, com nove pontos, e despede-se da prova no domingo, perante o Azerbaijão, já sem esperança de garantir um dos quatro primeiros lugares e o acesso à fase decisiva.



No primeiro set, a equipa das ‘quinas’ falhou várias receções, com o distribuidor Bruno Dias a dispor de poucas bolas junto à rede, e cometeu vários erros no serviço, deparando-se cedo com uma desvantagem que foi incapaz de recuperar.



Após somarem quatro pontos na abertura da partida, nos serviços de Kristof Horváth, os húngaros continuaram regulares no serviço, no ataque e no bloco e fecharam o set inaugural com uma vantagem confortável de sete pontos.



Portugal melhorou os ataques e a resposta aos serviços contrários no início do segundo set, equilibrado até meio, antes de o conjunto orientado por Peter Nagy aproveitar os serviços de Marcell Koch e de Horváth para se distanciar e concluir o parcial, mesmo com a reação tardia dos comandados de João José.



A seleção lusa começou o terceiro set na frente, mas ‘desperdiçou’ a vantagem após um par de remates para fora e teve de ‘correr atrás do prejuízo’ no resto do encontro, sem sucesso, apesar da proximidade no ‘marcador’ até ao derradeiro ponto.