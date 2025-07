Portugal perde com Hungria nos ‘quartos’ do Europeu masculino de andebol de praia

Horas depois de ter concluído a Ronda Principal com um desaire face à bicampeã mundial Croácia nos ‘shoot-outs’ (1-2), ficando no quarto lugar do Grupo A, com quatro pontos, a seleção orientada por Pedro Serrano perdeu de igual forma, com os parciais de 17-16, 14-26 e 6-7.



Portugal, quarto colocado na edição anterior, disputada na Nazaré, em 2023, ficou, desde já, arredado da discussão pelas medalhas e vai agora entrar na luta do quinto ao oitavo lugares, começando por defrontar no sábado a Dinamarca, derrotada pela Espanha nos ‘quartos’ (1-2), igualmente através do desempate final, antes de encarar Itália ou França.



No setor feminino, a equipa nacional já estava antecipadamente afastada dos ‘quartos’ e despediu-se hoje da Ronda Principal com uma vitória sobre a lanterna-vermelha Polónia nos ‘shoot-outs’ (2-1), garantindo a quinta e penúltima posição do Grupo A, com dois pontos.



As lusas, que também fecharam a última edição no quarto lugar, na condição de anfitriãs, seguem para a discussão da nona à 12.ª posições, na qual medirão forças com a Suécia, quinta classificada da ‘poule’ B, no domingo, defrontando, depois, Polónia ou Ucrânia.