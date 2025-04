Portugal perde com Itália em jogo de preparação para Mundial de futebol de praia

Depois de acumular uma vantagem de quatro golos, apontados por Bê Martins, que 'bisou', Miguel Pintado e Jordan Santos, a equipa das 'quinas' permitiu a recuperação dos transalpinos, que conseguiram mesmo dar a volta ao marcador do jogo dispuado na Calheta, Madeira.



Miguel Pintado inaugurou a contagem, aos sete minutos, Bé Martins fez o segundo golo dos lusos, dois minutos depois, estabelecendo o resultado do primeiro período (2-0), e repetiu a 'dose' no primeiro minuto do segundo período, com Jordan Santos a marcar o quarto golo da partida, aos quatro minutos daquele período.



Mas a formação transalpina reagiu rapidamente e a inesperada reviravolta começou um minuto depois, por intermédio de Josep Jr., com Alessandro Andriani a reduzir para 4-2, a poucos segundos do fim do segundo parcial.



No quinto minuto do último período, a Itália reduziu para 4-3 graças ao capitão Emmanuele Zurlo, que, cinco minutos depois, 'bisou', alcançando então a igualdade, que Camillo Augusto defez nos 30 segundos finais, 'vingando' a derrota da véspera (5-3) frente aos portugueses.



O selecionador português Mário Narciso reconheceu que este não foi o resultado ambicionado e admitiu que houve algumas falhas da equipa durante o encontro no Estádio da Praia da Calheta.



"Mesmo a brincar, a gente quer sempre ganhar. Embora o principal, que é preparar a equipa, acho que foi conseguido. Tiraram muitos ensinamentos deste jogo. Claro que queríamos ganhar, até a feijões a gente quer ganhar, quanto mais quando estamos num jogo contra um outro país", lançou Mário Narciso.



Ainda assim, o técnico considerou que "nem tudo foi negativo" e que a equipa pode melhorar para o Mundial: "Tirámos algumas ilações que nos podem servir agora para o Campeonato do Mundo. A forma de defender, se calhar. Algumas coisas que ficaram entre nós, mas que falhámos em alguns aspetos".



Por seu turno, Bé Martins, que 'bisou' no encontro, também admitiu a insatisfação com a derrota, mas considerou que "faz parte" do processo de preparação.



"Claramente não ficamos satisfeitos com o resultado final, mas sabemos que também faz parte da preparação. Esse tipo de jogo é um tipo de jogo que a gente tem que ter atenção do início ao fim", realçou, apontando depois 'baterias' para o Mundial: "Serve de preparação para o Mundial, porque, seguramente, vamos ter que estar vivos do início ao fim. Queremos chegar no melhor nível. Toda a competição em que Portugal entra é para ganhar, por isso, a nossa expectativa é chegar lá no dia 11 e levantar a taça".



Os 'heróis da areia' estão a estagiar na Madeira até ao próximo dia 25 de abril e, um dia depois, embarcam para as Seicheles, palco do Mundial de futebol de praia de 2025.



Campeão mundial em 2015 e 2019, Portugal estreia-se no Grupo B na fase final em 01 de maio, frente ao Paraguai, seguindo-se os encontros com a Mauritânia, em 03 de maio, e o Irão, em 05 de maio. Os dois primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final.