Portugal perde com Marrocos

No Complexo Mohammed VI, Portugal começou melhor, com um golo de Ricardo Lopes, aos nove minutos, mas cedo consentiu a reviravolta, por Chaaroui (10) e El Idrissi (12), antes de Silvestre empatar, aos 17 – em cima do intervalo, Amazal fez o 3-2.



No segundo tempo, Dahani ampliou a vantagem marroquina, Ludgero ainda deu esperança a Portugal, mas Chaaroui ‘bisou’ aos 39 e Amazal também fez um segundo golo, aos 40, sentenciando a partida.



Em declarações após a final perdida, o selecionador Jorge Braz disse que Marrocos é uma “equipa de topo”, mas não escondeu que no final de um processo de preparação, de olho no próximo campeonato da Europa, fica “uma revolta muito grande”.



“Perder, nunca. Isto não é o nosso registo. Como aprendizagem, processo, estou contente. Mas o processo tem de relevar num produto final condizente”, acrescentou.



Por seu lado, Ricardo Lopes lamentou que “um bom torneio organizado por Marrocos saia manchado pela arbitragem, que condicionou o jogo”, mas mostrou-se orgulhoso por se estrear e marcar um golo “muito especial”.



Vencedor em 2018 e 2022, Portugal está qualificado pela 11.ª vez, e 10.ª seguida, para a fase final do Campeonato da Europa, cuja 13.ª edição será coorganizada por Letónia e Lituânia, entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.