Portugal perde com Ucrânia e falha Europeu feminino

Em partida do grupo G da fase de qualificação, a seleção lusa, que ao intervalo já perdia por 33-28, necessitava de vencer para se manter na corrida ao segundo posto, que ainda pode dar apuramento, mas acabou por sofrer a quarta derrota em cinco partidas.

No fecho da quinta jornada, Portugal ocupa o terceiro lugar do grupo, com seis pontos, os mesmos que a Finlândia, quarta, enquanto a Ucrânia já assegurou o segundo posto, com oito, e vai agora tentar ver se fecha a fase entre os cinco melhores segundos, e a Bélgica o triunfo no grupo, que lidera, com 10 pontos, resultantes de cinco vitórias em cinco jogos, estando já apurada para a fase final, que se vai realizar em França e Espanha, em 2021.