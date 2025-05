Portugal perde em basquetebol feminino

Inês Ramos foi a melhor marcadora de Portugal, com 11 pontos, com Joana Soeiro (nove pontos e quatro ressaltos) e Lavínia Silva (quatro pontos, seis ressaltos e quatro assistências) a terem igualmente exibições positivas.



As duas equipas voltam a encontrar-se esta sexta-feira, novamente em Belgrado, às 13h00 de Lisboa, com a seleção lusa a regressar depois a Portugal, onde disputa um torneio em Viana do Castelo, com Espanha (10 de junho) e Suíça (12), equipa que reencontra no derradeiro teste, em 14.



Portugal parte depois para Brno, na República Checa, onde vai fazer a estreia em Europeus, integrando o Grupo C, juntamente com a campeã europeia Bélgica, que defronta em 19 de junho, a seleção anfitriã (20) e Montenegro (22).