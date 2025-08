Portugal perde em Espanha pela margem mínima, Europeu de voleibol feminino fica perto

A Espanha, vencedora por 3-2, com os parciais de 25-18, 20-25, 25-20, 23-25, 15-8, vence o Grupo E de apuramento e já está no Euro2026 de voleibol feminino, enquanto Portugal deverá ser um dos cinco melhores segundos desta fase, de sete grupos.



O ponto que as lusas trazem da Galiza pode ser 'precioso' para esse objetivo, contabilizado com a esperada vitória sobre a Geórgia, no domingo, em Santo Tirso, onde as portuguesas estão concentradas.



No primeiro jogo desta campanha, há quase um ano, as portuguesas venceram na Geórgia por 3-0.



Na classificação, com todos os jogos já disputados, a Espanha tem 11 pontos. Portugal segue com quatro (e 5-6 em sets) e a Geórgia ainda não pontuou.



Alice Clemente, com 16 pontos, foi a melhor finalizadora da equipa lusa.