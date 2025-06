Portugal perde inédita final do Mundial de andebol de sub-21 com Dinamarca

Após um percurso imaculado, com sete vitórias, a última das quais após dois prolongamentos, nas meias-finais, com as Ilhas Faroé, Portugal quedou-se pelo segundo lugar, ao perder frente à Dinamarca, que arrebatou o seu quarto título no escalão.



Portugal, que ao intervalo perdia por quatro golos (14-10), conseguiu na 12.ª presença em 25 edições o seu melhor resultado de sempre em Campeonatos do Mundo de sub-21, depois do terceiro lugar, em 1995, na Argentina.