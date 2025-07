Portugal perde no Eurobasket feminino de sub-18

Em La Palma, Espanha, as gaulesas, que conquistaram em Matosinhos, em 2024, o seu terceiro cetro na categoria, repetindo 2012 e 2016, foram claramente superiores, num jogo que ao intervalo já lideravam por 44-22, e seguem para os ‘quartos’.



Ana Alves, com 10 pontos, foi a melhor marcadora lusa, enquanto Alicia Tournebize, com 14 pontos e 12 ressaltos, liderou as gaulesas, que dominaram em todos os capítulos do jogo.



Portugal chegou aos ‘oitavos’ depois de perder os três jogos no Grupo B, com Letónia (47-50), Hungria (42-48) e Bélgica (49-79), numa fase de grupos que serviu só para ‘escalonar’ as 16 equipas para a fase a eliminar.



No quarto jogo, a formação lusa começou bem e liderou os primeiros minutos (5-0, 7-2 e 9-4), mas, depois, a França intensificou a pressão defensiva e conseguiu um parcial de 15-0, assumindo o comando do encontro (19-9), que jamais perdeu.



O conjunto gaulês, que ganhou os três encontros da primeira fase e conquistou o Grupo A, terminou o primeiro período com 10 pontos à maior (24-14) e a meio já vencia por 22 (44-22), depois de um segundo parcial que dominou por completo (20-8).



A segunda parte também foi completamente controlada pelas francesas, que ganharam o terceiro período por 18-7, para uma vantagem de 33 pontos (62-29), e o segundo por 24-10, triunfando por 47 (86-39).