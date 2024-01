Portugal perde por um com a Alemanha na preparação para o Euro2024 de andebol

Com ambas as seleções em fase de renovação, bem como ausências, no caso luso de Victor Iturriza, Fábio Magalhães e André Gomes, por lesão, a Alemanha esteve por cima do marcador, mas Portugal reagiu e dispôs mesmo de uma oportunidade nos segundos finais para empatar.



A Alemanha, com o guarda-redes Andreas Wolff em bom plano, iniciou o jogo com um parcial de 3-0, apesar da boa atitude defensiva dos portugueses, que só chegaram ao primeiro golo aos 6.20 minutos, por Pedro Portela, num livre de sete metros.



Portugal reduziu para 5-4, com golos do central Miguel Martins e do lateral Alexandre Cavalcati sustentados por uma defesa do guarda-redes Diogo Rêma Marques, após o que a Alemanha abriu para uma vantagem de quatro golos (9-5).



A melhorar no ataque, mas pouco sólida nas ações defensivas, especialmente em fechar as linhas de passe para o pivô, a seleção lusa sofreu um parcial de 4-2, que a deixou a seis golos dos germânicos aos 12-6.



Três golos do pivô Luís Frade, que com seis seria o melhor marcador do encontro, e um do emergente lateral Gonçalo Vieira aproximaram Portugal dos alemães, aos 14-10, levando o selecionador Alfred Gislason a solicitar tempo técnico.



O selecionador Paulo Jorge Pereira lançou na partida o lateral Joaquim Nazaré, de 22 anos, que de imediato marcou um golo a Andreas Wolff (16-11), e o encontro chegou ao intervalo com Portugal a reduzir a diferença de seis para quatro golos (18-14) e Diogo Rêma Marques intransponível na baliza.



Na segunda parte, já com o guarda-redes Gustavo Capdeville entre os postes e o lateral Gilberto Duarte em tarefas defensivas, a seleção lusa reduziu de uma desvantagem de cinco golos, aos 22-17, para dois, aos 22-20, com golos de Daymaro Salina (dois) e Salvador Salvador.



O bom momento defensivo da equipa portuguesa traduziu-se no equilíbrio no marcador, que manteve uma diferença média de dois golos, até que a seleção germânica voltou a abrir para uma margem de quatro, aos 28-24, com um parcial de 3-0.



Golos de Luís Frade, Martim Costa (três), António Areia e Joaquim Nazaré, bem como determinantes defensas de Capdeville, mantiveram a seleção portuguesa na discussão do resultado e contribuíram para a redução para a diferença mínima (31-30).



O empate (33-33), pela primeira e única vez no encontro, aconteceu com uma ‘rosca’ com ângulo reduzido de Joaquim Nazaré, jogador que, já depois da Alemanha fazer o 34-33, falhou a oportunidade de fechar o jogo com uma igualdade.



Portugal, que integra o Grupo F do Euro2024, juntamente com a Dinamarca, República Checa e Grécia, volta a defrontar no sábado a Alemanha, em Kiel, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa).