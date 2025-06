Portugal persegue vitória histórica no Eurobasket feminino

Em Brno, na República Checa, à entrada para a última jornada do Grupo C já estão decididas as duas equipas que vão viajar para Atenas, onde se disputa a fase final na próxima semana, depois de a campeã Bélgica e a seleção anfitriã terem vencido os dois primeiros jogos.



A fazer a sua estreia em grandes competições internacionais, Portugal, 20.º do ranking europeu, perdeu com a Bélgica (81-52), terceira e semifinalista dos Jogos Olímpicos Paris2024 (73-52), e com a República Checa, nona, ficando afastado do sonho de chegar à fase final.



A partir das 20:15 locais (19:15 em Lisboa), Portugal vai tentar alcançar aquele que foi o objetivo apresentado pelo selecionador Ricardo Vasconcelos para esta inédita presença no Eurobasket, que era ganhar um jogo.



Pela frente, num confronto inédito em jogos oficiais, Portugal vai ter o Montenegro, 10.ª seleção europeia, que está na sua oitava presença em Europeus, tendo o sexto lugar em 2011 como melhor presença.



Para o jogo de hoje, subsistem dúvidas na recuperação de Laura Ferreira, que se lesionou num pé na partida contra a República Checa.