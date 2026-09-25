Portugal pode repetir sucesso masculino no feminino - Nadine Kessler

A atual responsável pelo futebol feminino na UEFA esteve presente numa das primeiras sessões do terceiro e último dia da conferência, reconhecendo que “Portugal, como país, tem tudo para chegar ao sucesso e lutar por títulos”.



“O que quero dizer é que fizeram-no no futebol masculino. Por que não também no feminino? Têm talento, estão a investir, a construir estruturas profissionais, os clubes estão a ficar cada vez melhores”, referiu a antiga média alemã, de 38 anos.



A presença da seleção portuguesa nos últimos três Europeus, em 2017, 2022 e 2025, assim como no Mundial de 2023, alimenta esta expectativa para a melhor jogadora do mundo em 2014.



“Eu tenho visto, nos últimos anos, uma evolução notável de um país com talentos incríveis, apaixonado pelo futebol e que tem chegado às fases finais, por isso, não vejo por que não almejar algo mais”, afirmou.



Nadine Kessler vê a seleção lusa a lutar por títulos no futuro, provavelmente ainda não em 2027, no Brasil, com Portugal a defrontar Irlanda do Norte, em 07 e 13 de outubro, no primeiro play-off, e Croácia ou Islândia, no segundo, em 26 de novembro e 05 de dezembro para repetir a presença no Mundial.



“Não estou a dizer que vão ganhar o próximo Mundial. Não quero colocar tanta pressão no selecionador [Francisco Neto], até porque, antes, tem de ter sucesso nos play-offs. Mas, como nação, acredito que Portugal tem muito a conquistar no futebol feminino”, rematou.



A alemã deixou ainda elogios à jogadora portuguesa do FC Barcelona Kika Nazareth e ao Benfica, hexacampeão nacional, que vai receber o Bayern Munique na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, na quarta-feira, depois de vencer no terreno da Juventus, na estreia.



“Essa é uma pergunta difícil para mim. Vai ser um jogo complicado, o Bayern parece muito forte, mas o Benfica teve um bom desempenho com a Juventus e, agora, neste formato, já não há jogos fáceis. Será um jogo difícil de certeza, e estou bastante curioso para ver quem vai ganhar”, concluiu.



A conferência Portugal Football Summit, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, termina hoje, em Oeiras.