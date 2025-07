Portugal prepara Eurobasket à espera de Queta

“O Neemias vem mais tarde e ainda não sabemos ao certo quando virá. Há um convénio entre a NBA e a FIBA para que os jogadores se juntem às seleções 28 dias antes do início da competição”, explicou à agência Lusa o selecionador nacional, Mário Gomes.



O poste dos Boston Celtics, campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2023/24, foi o único ausente do primeiro treino luso, realizado na tarde de hoje no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.



Desta forma, foram 14 os jogadores presentes na primeira sessão de trabalho do conjunto das ‘quinas’, num dia que começou, na parte matinal, com avaliação clínica.



Além de Neemias, Mário Gomes chamou para o Eurobasket os bases Anthony da Silva, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Diogo Ventura, Francisco Amarante e Rafael Lisboa, os extremos Nuno Sá, Travante Williams e Vladyslav Voytso e os postes Cândido Sá, Daniel Relvão, Gonçalo Delgado, Miguel Queiroz e Ricardo Monteiro.



Dos 15 pré-convocados, três terão de sair, pois a lista final de cada uma das 24 seleções presentes na fase final só pode ter 12 elementos.



A seleção lusa vai trabalhar em solo luso, primeiro em Coimbra e depois no Luso, até 04 de agosto, dia em que parte para Espanha, onde irá defrontar as seleções espanholas principal (05) e secundária (07), em Málaga, e a Argentina (10), em Madrid.



Depois, seguem-se dois jogos no Torneio Internacional de Braga, com a Islândia (15 de agosto) e a Suécia (16), e ainda um jogo com a equipa do Sporting (21), em Sines, a três dias da partida para a Letónia.



No Eurobasket2025, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, e estreia-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro).



Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, como toda a fase a eliminar, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento.



A seleção lusa conta três participações na fase final, tendo sido 15.ª, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.



Portugal qualificou-se para o Eurobasket2025 ao vencer o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação, à frente de Bulgária, Roménia e Chipre, e ser terceiro no Grupo A da fase de qualificação, atrás de Israel e Eslovénia e à frente da Ucrânia.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.