Portugal preparado para "muito poderosa" Geórgia na final do Europeu de râguebi

"Estamos bastante focados em nós. Obviamente que é uma final e uma final é para ganhar. Por isso, vamos obviamente com esse objetivo em mente", disse o internacional português, em declarações à Lusa em Madrid, na véspera da final deste ano do REC, que se disputa no estádio municipal de Butarque, no município de Leganés, nos arredores da capital espanhola.



Portugal procura este ano o segundo triunfo no REC, contra a Geórgia, a seleção que mais títulos europeus de rugby conquistou (17 em 23 edições) e com quem a seleção nacional disputa uma final pela terceira vez nos últimos quatro anos.



Há vários anos a ‘bater à porta’ do patamar superior do râguebi internacional, a poderosa formação do Leste europeu perdeu pela última vez em 2017 uma partida relativa a esta competição, na Roménia (8-7), vencedora dessa edição.



Portugal, que venceu o REC em 2004, não ganha à Geórgia desde fevereiro de 2005 e o melhor que conseguiu desde então foram quatro empates (2006, 2009, 2022 e 2023).



"Contra a Geórgia, acho que é muito importante sermos nós próprios, o nosso ADN, jogar o jogo rápido, sermos sempre os primeiros a ganhar as colisões, os primeiros a chegar, isso é o mais importante para conseguir bater uma equipa física como é a Geórgia", defendeu hoje o capitão de Portugal.



José Madeira acrescentou que a seleção atual da Geórgia é "uma equipa jovem", "muito poderosa fisicamente" e também "tem muitos perigos", com "jogadores com muito talento", estando a seleção de Portugal preparada para enfrentar este adversário e "para o desafio físico" que vai ser a final de domingo, em Leganóes.



Portugal venceu a Espanha nas meias-finais com um plano de jogo que passou por uma defesa muito sólida, mas cada jogo é diferente, realçou José Madeira.



"A defesa que aconteceu com a Espanha nem foi propriamente algo previsto. A Espanha acabou por ter mais posse de bola durante o jogo e testou-nos a nossa defesa, que foi excelente também para nós", afirmou.



José Madeira rejeitou também a ideia de que a Geórgia atual seja mais fraca defensivamente do que em anos anteriores.



"Podem ter tido jogos em que foram menos testados e têm contextos diferentes cada jogo. Portanto não acredito [nessa análise]", afirmou.



Com a final do REC deste ano a ser disputada em Madrid, onde hoje os capitães das oito seleções que estão na fase final se apresentaram ao público e fizeram imagens de grupo, no parque Madrid Rio, José Madeira espera que ouvir apoio à seleção nacional no domingo nas bancadas do estádio de Leganés.



"É mais rápido fazer Lisboa-Madrid do que Tbilisi-Madrid. Somos capazes de ter mais adeptos a ver o jogo, o que é excelente", disse o capitão da seleção nacional, que realçou que nos últimos jogos em casa, contra a Roménia e Espanha, "foi muito importante" o apoio nas bancadas.



José Madeira, que completa no domingo 50 jogos com a seleção, deixou um pedido aos adeptos: "Para as pessoas que vão poder fazer a deslocação para o Madrid, que gritem muito nas bancadas, que faz a diferença. E quem não puder, que grite em casa, a apoiar-nos".



"É um motivo de orgulho poder fazer 50 jogos pela seleção. Estou muito contente por este marco" disse José Madeira, que realçou que, porém, aquilo em que está focado é "no jogo" e em "ajudar a equipa da melhor maneira", para Portugal sair de Leganés no domingo com a vitoria.



O Rugby Europe Championship é o principal escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações (Escócia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália e País de Gales), e disputa-se desde o ano 2000.