Portugal qualificado para `oitavos` do Europeu de voleibol após derrota de Israel

Já sem qualquer hipótese de apuramento, os macedónios impuseram-se pelos parciais de 25-21, 25-23 e 25-22, e `empurraram os israelitas para a última posição, permitindo a Portugal subir ao quarto posto, o último a garantir um lugar nos `oitavos`.

A seleção lusa fechou a sua participação na fase de grupos na terça-feira, com um triunfo sobre a Macedónia do Norte por 3-0, depois das derrotas com a campeã em título Polónia (0-3), a coanfitriã Bulgária (0-3), Israel (2-3) e Ucrânia (0-3).

Portugal, que se junta no apuramento do Grupo B, às seleções de Polónia, Ucrânia e Bulgária, vai defrontar nos `oitavos` a França, que já assegurou o primeiro lugar do Grupo D.