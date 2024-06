Portugal quinto no Mundial sub-20 feminino de andebol após vencer Suécia

A seleção portuguesa feminina de sub-20 de andebol terminou hoje no quinto lugar o Mundial, com um triunfo por 26-25 frente à Suécia, em Skopje, na Macedónia do Norte, o que constitui a melhor classificação de sempre.

Portugal, que ao intervalo perdia por 16-13, chamou a si o comando do marcador nos minutos finais, após sucessivas igualdades e diferenças mínimas, quando abriu uma vantagem de três golos (25-22), que, depois, soube geriu.



Apesar do bom desempenho de Matilde Rosa na baliza, e com cerca de dois minutos para jogar, Hilma Cantby ainda reduziu para a margem mínima (26-25).



A portuguesa Constança Sequeira, com oito golos, correspondentes a uma eficácia de 57%, foi a melhor marcadora do encontro, tendo sido também eleita a melhor em campo.



“Hoje, depois deste jogo intensíssimo, de uma vitória justa e da conquista de uma classificação que eu considero excelente para o nosso país, não é dia nem lugar para grandes análises à nossa prestação”, disse o selecionador José António Silva.



O selecionador agradeceu a todos os envolvidos na obtenção deste êxito e em especial às jogadoras, pela entrega, compromisso e trabalho, acrescentando que nem tudo foi bem feito, mas que a seleção tentou sempre fazer as coisas bem.