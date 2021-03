Portugal recebe dois Europeus de canoagem em 2024

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho vai receber os Europeus de juniores e sub-23, com o Europeu de canoagem de mar a ir realizar-se na Ilha Terceira, nos Açores, embora este ainda esteja dependente de uma vistoria técnica.



Os Europeus de juniores e sub-23 serão mais uma prova entregue a Montemor-o-Velho, que vai receber os Mundiais da mesma categoria etária em 2021 e em 2025, depois de já ter recebido os Europeus seniores em 2013.



Além dos Europeus de canoagem de mar, Portugal também vai receber os Mundiais da especialidade em 2024, na Madeira.



“É uma enorme responsabilidade, porque, em 2024, vamos organizar três grandes eventos internacionais”, disse o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, citado pelo organismo.



Para Vítor Félix, “é um enorme orgulho organizar o Europeu e o Mundial de Canoagem de Mar no mesmo ano”, tratando-se, de acordo com o responsável, “uma estratégia de desenvolvimento da modalidade nas ilhas".



A Federação Portuguesa de Canoagem também se candidatou à organização do Europeu de maratona, em Crestuma, em Vila Nova de Gaia, mas a ECA ainda não tomou uma decisão.