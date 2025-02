Portugal recebe Mundial Universitário de praia de 2026 na Figueira da Foz

A Figueira da Foz vai acolher em 2026 o Mundial Universitário de Desportos de Praia, na Praia do Relógio, com as primeiras informações sobre o evento hoje apresentadas, com 12 dias de competição em cinco modalidades.

Futebol, andebol, râguebi, voleibol e wrestling, nas suas variantes de praia, são as modalidades que trarão à Praia do Relógio os melhores universitários do mundo, estimando a organização mais de 700 participantes, de 34 países diferentes.



Depois do Rio de Janeiro, em 2024, a escolha recaiu sobre a Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, no que o presidente da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), Ricardo Nora, vê como uma “prova de confiança” por parte do organismo internacional.



“É uma prova de confiança no potencial organizativo do desporto universitário português e na sua capacidade de gerar impacto positivo”, declarou o dirigente, na apresentação do evento, na Câmara Municipal da Figueira da Foz.