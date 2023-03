Portugal recebe qualificação do Euro2024 feminino de voleibol sub-22

Para a fase final, que vai decorrer no verão de 2024 em Itália, apuram-se os primeiros classificados de cada grupo mais os três melhores segundos, com as sete equipas a juntarem-se à anfitriã.Em masculinos, Portugal integra o Grupo E juntamente com a Arménia, França e Dinamarca, classificando-se para o Euro2024 dos Países Baixos os primeiros de cada uma das cinco "poules" mais os dois segundos mais fortes.