Portugal renova metade do "pack" avançado frente à Austrália

Em Saint-Étienne, o pilar David Costa entra para o lugar de Francisco Fernandes, enquanto o segunda linha Martim Bello ocupa a posição que foi de Steevey Cerqueira e, na terceira linha, David Wallis e Thibault de Freitas rendem, respetivamente, João Granate e Rafael Simões.



No par de médios e nas linhas de três quartos, o selecionador Patrice Lagisquet repete a ‘fórmula’ utilizada frente aos georgianos, no empate 18-18 registado no sábado, e não efetua qualquer alteração.



Assim, Portugal vai entrar frente à Austrália com um ‘pack’ avançado composto por David Costa, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, Martim Bello, David Wallis, Nicolas Martins e Thibault de Freitas.



O par de médios será formado por Samuel Marques e Jerónimo Portela, enquanto as linhas recuadas serão ocupadas, nas pontas, por Rodrigo Marta e Raffaele Storti, nos centros por Tomás Appleton e Pedro Bettencourt, e na defesa por Nuno Sousa Guedes.



No banco de suplentes vão sentar-se Francisco Fernandes, Duarte Diniz, Francisco Bruno, Steevy Cerqueira, Rafael Simões, João Belo, Joris Moura e Manuel Cardoso Pinto.



Portugal defronta a Austrália no domingo, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 agendada para as 16:45 (hora de Lisboa), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.



A seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, 'folgou' na primeira jornada da competição, perdeu com o País de Gales (28-8) na segunda ronda e empatou com a Geórgia (18-18) no sábado.



Após o jogo com a Austrália, os 'lobos' têm ainda uma partida agendada com as Ilhas Fiji, em 08 de outubro, que encerra a fase de grupos do França2023.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.