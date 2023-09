Portugal revalida o título de Campeão da Europa de hóquei em patins sub-19

Guilherme Azevedo, Viti e Martim Costa fizeram os golos que permitiram a festa lusa na Suíça, perante o testemunho de muitos emigrantes.

Os espanhóis adiantaram-se no marcador com remate de longa distância de Jan Curtiellas, contudo, Guilherme Azevedo empatou ainda no primeiro tempo, ao finalizar um lance algo confuso de insistência no ataque.

A Espanha voltou à liderança com Bruno Rodríguez a aproveitar um momento menos expedito da defesa lusa, mas Viti igualaria novamente, `encostando`, liberto, ao segundo poste.

O golo decisivo pertenceu a Martim Costa, que, em transição, surpreendeu a defesa, ficando na cara do guarda-redes e atirando para o definitivo 3-2.

Nas meias-finais, Portugal tinha batido a Itália por 5-1 e a Espanha venceu a França por 7-1.