Portugal sagra-se bicampeão europeu de râguebi sub-20

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 19-3, graças a um ‘hat-trick’ de ensaios do talonador Enzo Fernandes (05, 17 e 32 minutos), dois dos quais transformados por Tomás Marques.



Os Países Baixos reagiram no segundo tempo, com dois ensaios do seu talonador, aos 44 e 51 minutos, que reduziram para 19-17, mas Portugal ‘selou’ o triunfo com um toque de meta de Diego Ferreira (71), também transformado por Marques, que somou ainda uma penalidade (76).



Desta forma, a seleção lusa revalidou o título conquistado no ano passado, frente ao mesmo adversário e no mesmo local.



Para chegar à final, os ‘lobinhos’ eliminaram a Polónia (63-0), nos quartos de final, e a República Checa (60-3), nas meias-finais.



Este foi o quinto título de campeão europeu sub-20 conquistado por Portugal (2017, 2018, 2019, 2024, 2025), que detém ainda um título de sub-19 (2012), conquistado antes da alteração dos escalões etários promovida pela Rugby Europe a partir de 2017.