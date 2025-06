Portugal sagra-se campeão europeu de futsal para atletas com Síndrome de Down

Numa final dividida e equilibrada, Portugal chegou à vantagem pelo capitão Nélson Silva aos sete minutos, tendo a Turquia, bicampeã europeia e vice-campeã mundial, chegado ao empate aos 15 minutos.



Ainda antes do intervalo, Daniel Maia voltou a colocar a seleção portuguesa em vantagem, com a Turquia a voltar a empatar no início do segundo tempo, num lance de bola parada.



Daniel Morais e Daniel Maia, que ‘bisou’, marcaram os dois golos que garantiram o triunfo da seleção portuguesa, que alcança o segundo título na competição, depois do conseguido em 2018, na primeira edição da prova.