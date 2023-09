Portugal segue em 10.º no Europeu de Dressage

Portugal apresenta-se com uma equipa composta por Jeannette Jenny (Damasco), João Moreira (Zonik Hit), Maria Pais do Amaral (Hot Hit Old Campline) e Maria Caetano (Fenix de Tineo e Hit Plus reserva) e um conjunto de reserva, António do Vale (Fine Fellow).No primeiro dia, os lusos competiram com Jeannette Jenny e Maria Pais do Amaral, que conseguiu a pontuação de 69,596%, que vai permitindo que os lusos fechem o top-10.Em termos individuais, Maria Pais do Amaral foi a 18.ª melhor do dia.Após um dia de provas, lidera a Grã-Bretanha, com 78,540%, seguida por Alemanha e Dinamarca, num total de 16 seleções.